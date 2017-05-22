Сергей Герасимец: "Вешать всех собак на Луческу точно не стоит"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец выразил мнение в интервью "СЭ", что не стоит винить во всех бедах питерской команды главного тренера Мирчу Луческу. По его словам, у сине-бело-голубых много проблем.

– Может, дать Луческу еще один шанс?

– На мой взгляд, "Зениту" нужен не только новый тренер. Назрели перемены и в менеджменте, который допускает ошибки. Так что вешать всех собак на Луческу точно не стоит.

– Хоть кто-то из новичков усилил команду?

– Пожалуй, лишь Лунев. В нескольких матчах неплохо проявил себя Цаллагов. Правда, это футболист не для больших задач. Но главная загадка – зачем брали Эрнани и Ивановича, которые вообще не соответствуют уровню премьер-лиги?!

– Даже Иванович?

– Да он растренирован! В "Челси" полтора года на лавке сидел, в сборной Сербии по полю давно пешком ходит. Так и в "Зените" начал играть. Это стоило команде двух голов от "Андерлехта". Когда Луческу разобрался, в каком Иванович состоянии, сразу усадил в запас. Если в ЦСКА придерживаются точечной селекции, то про "Зенит" этого не скажешь. Есть и другая проблема.

– Какая?

– Где же питерская молодежь? Почему из года в год акцент делается на приобретении дорогостоящих легионеров, а не на воспитании своих ребят? В клубе выстроена мощная вертикаль – академия, дубль, "Зенит-2", основной состав. Но что на выходе? В "Спартаке" эта система работает более эффективно. (Александр КРУЖКОВ)

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