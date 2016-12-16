Сергей Герасимец: "Ни разу не смотрел игру Эрнани. А кто его вообще видел в деле?"

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец уверен, что Эрнани приобрели на замену Акселю Витселю. По его мнению, бельгиец уже готов выступать в сильном чемпионате.

- Ни разу не видел Эрнани в деле, - отметил Герасимец. - Знаю, что это молодой бразилец, больше ничего. А вы смотрели матчи с его участием? Кто его вообще видел? Думаю, никто. Только селекционная служба "Зенита" да Луческу. Вообще, румынский специалист делает акцент на бразильских игроков группы атаки. Думаю, с этим и связан переход 22-летнего полузащитника.

Витсель? Думаю, он покинет команду. Именно поэтому на замену бельгийцу и приобретают Эрнани. У Акселя же заканчивается контракт. Ждать лета "Зениту" невыгодно финансово. Раз уж есть предложения от "Ювентуса", то почему не продать? Бельгиец уже готов играть в более сильном чемпионате, чем российский. (Ярослав СУСОВ)