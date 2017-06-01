Сергей Герасимец: "Манчини обязан добиться результата мгновенно"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец отметил, что чемпионат России перестает быть третьесортным, если в него приходят такие специалисты, как Роберто Манчини. Сегодня было объявлено о назначении итальянского специалиста на пост главного тренера питерского клуба.

– "Зенит" сегодня объявил о назначении новым главным тренером Роберто Манчини. Что даст питерскому клубу этот специалист?

– Такая информация ходила давно. "Зенит" правильно проанализировал происходящее в последние годы в клубе. Он не стал, как это частенько бывает, валить все на тренера, а произвел серьезные перестановки в своих структурах. Думаю, что в организационном плане клуб начнет функционировать намного эффективнее. Конечно, в клубе не могли не сделать главную перестановку – пригласить нового тренера. Все профессионалы понимали необходимость этого.

А что касается самого Манчини, думаю, сыграл тот факт, что итальянские наставники сейчас самые успешные и востребованные. Думаю, что за этим последуют изменения состава, и есть все предпосылки предполагать, что итальянец добьется здесь успеха.

– Насколько быстро у него получится добиться результата?

– Он обязан завоевать чемпионство. Те, кто говорит, что на это требуется два–три года, – лукавят. Посмотрите, как работал Массимо Каррера. Ему хватило нескольких месяцев, чтобы преобразовать команду. Поэтому и у Манчини не идет речи ни о каких двух–трех годах на чемпионство. Он обязан добиваться результата мгновенно. Прямо с первых матчей. Думаю, что на этих условиях его и приглашали. Перед ним уже поставлена задача взять золото.

– "Зенит" подписал контракт с Манчини по системе 3+2. Что думаете о таком гигантском сроке соглашения?

– Наш чемпионат перестает быть третьесортным и для футболистов, и для тренеров. Здесь работать престижно. Руководство питерского клуба наверняка рассчитывает на то, что итальянец выведет "Зенит" на качественно новый уровень. Не только главную команду, но и всю ту вертикаль, которая построена. Здесь на Манчини наверняка тоже есть виды. То, что контракт был заключен на такой срок, положительно и для "Зенита", и для тренера. Значит, человек готов осесть в Петербурге, и для него это не какой-то транзитный вариант. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)