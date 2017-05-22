Сергей Герасимец: "Данни и Кержаков нужны "Зениту" – такими людьми нельзя разбрасываться"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец выразил мнение в интервью "СЭ", что питерцы должны сохранить в составе Данни и Александра Кержакова. По его словам, они еще могут принести команде пользу.

– В июне заканчиваются контракты у Данни и Кержакова. Нужны они "Зениту"?

– Да! Такими людьми нельзя разбрасываться. Оба – символы клуба, многое сделали для "Зенита", болельщики их обожают. Увы, время неумолимо. Кержаков сам признает, что на 90 минут его сейчас не хватает. Данни забил изумительный гол "Локомотиву", однако в силу возраста и травм ему уже сложно быть лидером. И тот и другой еще могут принести пользу команде – если правильно их использовать. (Александр КРУЖКОВ)

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