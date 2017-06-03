Сергей Фурсенко: "Зенит" сложно будет сделать прибыльным за два года"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клубу трудно будет стать прибыльным в ближайшие два года. При этом он отметил, что сине-бело-голубые зарабатывают достаточно много.
- За два года будет сложно сделать "Зенит" прибыльным клубом. Мы сейчас абсолютно "чистые", вышли из под штрафов связанных с режимом fair-play, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - "Зенит" сейчас достаточно много зарабатывает. Есть приходящие спонсоры, потому что у клуба есть имидж.
В финансовом плане "Зениту" надо договариваться со всеми клубами РФПЛ. Надо договориться, чтобы в наших играх не было никакой фальши и был бескомпромиссный футбол.
Если будет иначе, тогда это не имеет смысла. Не один "Газпром" "Зенитом" занимается, к клубу есть интерес со стороны спонсоров. Неправильно всегда ходить с протянутой рукой.
СашаРичагин
Пилите, Серёжа, пилите.
14:42
rusfed 2.0
последние иллюзии у бабушек отнял
14:36
marksan
Тогда на фига попу гармонь?
14:27