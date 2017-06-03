Сергей Фурсенко: "Зенит" сложно будет сделать прибыльным за два года"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клубу трудно будет стать прибыльным в ближайшие два года. При этом он отметил, что сине-бело-голубые зарабатывают достаточно много.

- За два года будет сложно сделать "Зенит" прибыльным клубом. Мы сейчас абсолютно "чистые", вышли из под штрафов связанных с режимом fair-play, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - "Зенит" сейчас достаточно много зарабатывает. Есть приходящие спонсоры, потому что у клуба есть имидж.

В финансовом плане "Зениту" надо договариваться со всеми клубами РФПЛ. Надо договориться, чтобы в наших играх не было никакой фальши и был бескомпромиссный футбол.

Если будет иначе, тогда это не имеет смысла. Не один "Газпром" "Зенитом" занимается, к клубу есть интерес со стороны спонсоров. Неправильно всегда ходить с протянутой рукой.