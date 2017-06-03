Сергей Фурсенко: "Зенит" хотел бы начать сезон на стадионе "Санкт-Петербург"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что сине-бело-голубые хотели бы начать сезон-2017/18 на стадионе "Санкт-Петербург" для того, чтобы арена перешла в клубное управление. По его словам, осталось урегулировать некоторые детали.

- Остались некоторые пункты согласования с правительством. После того, как все будет согласовано, "Зенит" возьмет стадион под свой контроль, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - Нам бы хотелось начать сезон на новой арене. Но, конечно, мы еще посмотрим на поле, там есть недоделки. Сейчас с газоном стадиона работают специалисты нашего клуба. Думаю, с ним все будет в порядке.

Напомним, что стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля встречей чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). Арена примет четыре матча Кубка конфедераций, включая игру открытия и финал.