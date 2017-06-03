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Сергей Фурсенко: "Зенит" будет подбирать футболистов под игровой стиль Манчини"

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Марсело БРОЗОВИЧ, "Интер".Кто может перейти в "Зенит"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб будет подбирать игроков под стиль главного тренера Роберто Манчини. По его словам сине-бело-голубые подписали сильного специалиста.

Напомним, что 52-летний итальянец, заключивший трехлетний контракт с клубом, заменил на посту главного тренера Мирчу Луческу.

- "Зенит" подписал сильного европейского тренера. Сейчас подбираем игроков, чтобы стиль, который проповедует Манчини, был возможен, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - Основная задача - это зрительский футбол. Зритель всегда ценит, когда играет сильная, заряженная команда. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что играем для них.

Ранее Манчини тренировал "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок Италии, по разу - Суперкубок Италии, чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок Турции.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4310427

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Alexandr_36_Zenit1925

Брозовича подпишите, продайте Кокорина, Юсупова и норм

13:24