Сергей Фурсенко: "Зенит" будет подбирать футболистов под игровой стиль Манчини"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб будет подбирать игроков под стиль главного тренера Роберто Манчини. По его словам сине-бело-голубые подписали сильного специалиста.

Напомним, что 52-летний итальянец, заключивший трехлетний контракт с клубом, заменил на посту главного тренера Мирчу Луческу.

- "Зенит" подписал сильного европейского тренера. Сейчас подбираем игроков, чтобы стиль, который проповедует Манчини, был возможен, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - Основная задача - это зрительский футбол. Зритель всегда ценит, когда играет сильная, заряженная команда. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что играем для них.

Ранее Манчини тренировал "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок Италии, по разу - Суперкубок Италии, чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок Турции.