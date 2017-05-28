Сергей Фурсенко: "Уверен, что в "Зените" должны быть свои воспитанники"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" выступил за сохранение "Зенита-2". Также он подчеркнул, что собирается развивать детско-юношескую школу сине-бело-голубых, чтобы воспитанники попадали в основную команду.

– Как вы относитесь к проекту "Зенит-2"?

– Положительно. Вторые команды нужны, чтобы российские футболисты имели постоянную практику. Но такие клубы должны состоять из молодых. Заявка общая, и молодежь сможет периодически появляться в основном составе. Но требования и к игрокам, и к тренерам второй команды должны быть очень высокими. Можно вспомнить опыт "Барселоны", где звезды воспитываются с самого детства и проходят все клубные уровни. Во многом этот феномен связан с селекцией и последовательной работой со всеми возрастами. Такую же работу надо выстраивать и в клубной системе "Зенита".

– Кстати о молодежи. В ваши времена ключевые роли в "Зените" играли воспитанники петербуржского футбола. Сейчас все по-другому. Как-то собираетесь это менять?

– Конечно. Я абсолютно уверен, что свои воспитанники должны быть в нашем клубе. И у нас для этого есть все необходимые ресурсы. Думаю, в скором времени в составе "Зенита" постепенно будут появляться представители петербуржской школы футбола. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью с Сергеем Фурсенко