Сергей Фурсенко: "Сарсания – самый сильный специалист в своей области в России"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" назвал Константина Сарсанию человеком высокой футбольной эрудиции. На следующий день после назначения Фурсенко стало известно о возвращении Сарсании на должность спортивного директора клуба.

– Константин Сарсания уже работал с вами в "Зените". Сейчас он вновь назначен спортивным директором клуба. Я так понимаю, он будет отвечать за трансферы?

– Мы с Константином Сергеевичем долго и эффективно работали вместе. За все время совместной работы у нас не было ни одной трансфертной ошибки. С моей точки зрения – Сарсания самый сильный специалист в этой области в России. Плюс он отличается тем, что он не агент, а человек высокой футбольной эрудиции, который понимает суть работы спортивного директора. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью с Сергеем Фурсенко