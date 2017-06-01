Сергей Фурсенко: "С Манчини "Зенит" вернется в Лигу чемпионов"

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что новый главный тренер команды Роберто Манчини приедет в Санкт-Петербург 13 июня. Также он подтвердил, что Игорь Симутенков попал в новый тренерский штаб клуба.

– Манчини встречался с Игорем Симутенковым, и Симутенков ему понравился, потому попал в штаб, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Думаю, 13-го числа мы встретим Манчини в Петербурге.

Перед Манчини стоит цель создать команду. Главное – красивая игра, если игра будет так себе, то стадион не наполним. А вы сами знаете, что такое, когда стадион полный. Я вам обещаю, что с Манчини мы вернемся в Лигу чемпионов. Надо создать мощную боеспособную команду. Играть мы будем ради того, чтобы тренер любил эту команду. Усиление – это вопрос тренера и спортивного директора. Ресурс по усилению у них сейчас есть, в это межсезонье.