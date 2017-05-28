Сергей Фурсенко: "Останется ли Луческу? Это вопрос к совету директоров "Зенита"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" не стал озвучивать свое мнение относительно будущего главного тренера Мирчи Луческу в команде. Напомним, что румынский специалист работает в петербургском клубе с 2016 года. Ранее сообщалось, что он может покинуть команду.

– Вопрос, который всех беспокоит. Что будет с главным тренером?

– С главным тренером все будет хорошо, – сказал Фурсенко.

– Тогда спрошу прямо: Мирча Луческу остается в "Зените"?

– Это вопрос к совету директоров.

– Хотелось бы услышать ваше мнение.

– У меня на все вопросы есть собственное мнение. Но озвучивать его сейчас я не стану.

Полное интервью с Сергеем Фурсенко