Сергей Фурсенко: "Не знаю, насколько громкими будут трансферы, но они точно будут эффективными"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" пообещал, что клуб проведет агрессивную трансферную кампанию. Также он подчеркнул, что состав сине-бело-голубых нуждается в усилении.
– Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?
– Агрессивно.
– То есть нам ждать громких трансферов?
– Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.
– Вы считаете нынешний состав "Зенита" сильнее состава "Спартака"?
– Я считаю, наш состав надо усиливать. (Максим МАКСИМОВ)
Slim Taller
А почему этих трансферов не было,когда приглашали Луческу?! Тем более,что команду покинули три самых лучших игрока.
19:56
Спринт
Слова Фурсенко громкие (выиграем ЧМ 2018!), а вот эффективности в них ничтожно мало.
19:45