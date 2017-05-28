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Сергей Фурсенко: "Не знаю, насколько громкими будут трансферы, но они точно будут эффективными"

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Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" пообещал, что клуб проведет агрессивную трансферную кампанию. Также он подчеркнул, что состав сине-бело-голубых нуждается в усилении.

– Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?

– Агрессивно.

– То есть нам ждать громких трансферов?

– Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.

– Вы считаете нынешний состав "Зенита" сильнее состава "Спартака"?

– Я считаю, наш состав надо усиливать. (Максим МАКСИМОВ)

 Полное интервью с Сергеем Фурсенко

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

А почему этих трансферов не было,когда приглашали Луческу?! Тем более,что команду покинули три самых лучших игрока.

19:56

Спринт

Слова Фурсенко громкие (выиграем ЧМ 2018!), а вот эффективности в них ничтожно мало.

19:45