Сергей Фурсенко: "Не знаю, насколько громкими будут трансферы, но они точно будут эффективными"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" пообещал, что клуб проведет агрессивную трансферную кампанию. Также он подчеркнул, что состав сине-бело-голубых нуждается в усилении.

– Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?

– Агрессивно.

– То есть нам ждать громких трансферов?

– Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.

– Вы считаете нынешний состав "Зенита" сильнее состава "Спартака"?

– Я считаю, наш состав надо усиливать. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью с Сергеем Фурсенко