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Сергей Фурсенко: "Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь будем восстанавливать клуб"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу было сложно работать в Санкт-Петербурге. Румынский специалист возглавлял петербургскую команду всего год.

– Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь мы будем восстанавливать клуб. Думаю, что с нынешним составом "Зенит" может претендовать на участие в Лиге чемпионов, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Человеку, привыкшему жить под крылом большого олигарха, потом тяжело.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Очень плохой мальчик

А что, Газпром беднее Ахметова?

15:23

grroznyi85

Деликатно сказал что Луческу развалил клуб.)))

15:17

bond1951

фурса будь скромнее не мни себя мессией... больно потом падать

15:15

top220

конокрад превратил клуб в руины. теперь они будут его восстанавливать)

15:14

marksan

Оказывается, что бомжи теперь руина и подлежат восстановлению? А где гроши, "народное достояние"?

15:12