Сергей Фурсенко: "Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь будем восстанавливать клуб"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу было сложно работать в Санкт-Петербурге. Румынский специалист возглавлял петербургскую команду всего год.

– Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь мы будем восстанавливать клуб. Думаю, что с нынешним составом "Зенит" может претендовать на участие в Лиге чемпионов, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Человеку, привыкшему жить под крылом большого олигарха, потом тяжело.