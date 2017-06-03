Сергей Фурсенко: "Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь будем восстанавливать клуб"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу было сложно работать в Санкт-Петербурге. Румынский специалист возглавлял петербургскую команду всего год.
– Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь мы будем восстанавливать клуб. Думаю, что с нынешним составом "Зенит" может претендовать на участие в Лиге чемпионов, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Человеку, привыкшему жить под крылом большого олигарха, потом тяжело.
Очень плохой мальчик
А что, Газпром беднее Ахметова?
15:23
grroznyi85
Деликатно сказал что Луческу развалил клуб.)))
15:17
bond1951
фурса будь скромнее не мни себя мессией... больно потом падать
15:15
top220
конокрад превратил клуб в руины. теперь они будут его восстанавливать)
15:14
marksan
Оказывается, что бомжи теперь руина и подлежат восстановлению? А где гроши, "народное достояние"?
15:12