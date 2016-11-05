10:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Чебан: "Решение о матче "Томь" - "Спартак" примет судья"

0
0
0
2

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан отметил, что решение о том, состоится ли сегодняшний матч 13-го тура чемпионата России "Томь""Спартак", примет главный судья встречи Александр Егоров. Начало игры запланировано на 11.00 по московскому времени. Сейчас в Томске -12 градусов.

– Решение о том, состоится ли игра, примет главный арбитр, давайте дождемся его, – приводит "Р-Спорт" слова Чебана.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161105/1111808128.html

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Rasmus Teesalu

отменить матч и перенести на весну на резервный день! или мутко одеть в форму и посадить на скамейку запасных.

10:29

Нубяшка

синачии хватит ныть уже. То судья не тот то погода не та. Годы идут а парасятня не меняется.

10:28

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ