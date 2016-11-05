Сергей Чебан: "Решение о матче "Томь" - "Спартак" примет судья"

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан отметил, что решение о том, состоится ли сегодняшний матч 13-го тура чемпионата России "Томь" – "Спартак", примет главный судья встречи Александр Егоров. Начало игры запланировано на 11.00 по московскому времени. Сейчас в Томске -12 градусов.
– Решение о том, состоится ли игра, примет главный арбитр, давайте дождемся его, – приводит "Р-Спорт" слова Чебана.
Rasmus Teesalu
отменить матч и перенести на весну на резервный день! или мутко одеть в форму и посадить на скамейку запасных.
10:29
Нубяшка
синачии хватит ныть уже. То судья не тот то погода не та. Годы идут а парасятня не меняется.
10:28