Сергей Чебан: "Решение о матче "Томь" - "Спартак" примет судья"

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан отметил, что решение о том, состоится ли сегодняшний матч 13-го тура чемпионата России "Томь" – "Спартак", примет главный судья встречи Александр Егоров. Начало игры запланировано на 11.00 по московскому времени. Сейчас в Томске -12 градусов.

– Решение о том, состоится ли игра, примет главный арбитр, давайте дождемся его, – приводит "Р-Спорт" слова Чебана.