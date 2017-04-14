Сергей Белоголовцев: "Слова Дзюбы напоминают бред обиженного мальчика"

Популярный телеведущий, актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев заявил, что его утомили разговоры представителей "Зенита" о судействе в текущем розыгрыше чемпионата России. Ранее нападающий питерцев Артем Дзюба сказал: "Общий фон, что якобы "Зенит" жалуется, а они нет – это, конечно, звучит несколько смешно".
– Артем Дзюба сегодня заявил, что в этом сезоне "Спартак" судят лояльно. Вы согласны с таким мнением?
– Эти разговоры питерских персонажей по поводу судейства уже сильно утомили и раздражают своей безосновательностью. Это какое-то неприятное нытье от собственных слабостей, рассказы, что есть какой-то заговор московских арбитров, которые убивают "Зенит". Они смешны и говорят только о слабости нынешнего "Зенита". А Дзюба лучше бы вообще помолчал по поводу каких-то спартаковских историй.
– Дзюба также сказал, что среди болельщиков "Спартака" есть группа сектантов, которые ведут себя не по-мужски и поэтому Артем не хочет, чтобы они становились чемпионами. Понимаете, о ком идет речь?
– Мне не просто непонятно, о чем говорит Дзюба, мне это не интересно, потому что все это напоминает какой-то бред обиженного мальчика, который, получая огромные деньги, до сих пор не может кому-то что-то простить. На самом деле его поступок, когда он залез к спартачам в самолет и начал там высмеивать своих коллег после поражения, был настолько отвратителен, что этому пареньку впору замолчать, и вообще про "Спартак" ничего не говорить. Как раз он себя ведет не по-мужски, а не какая-то группа сектантов. И то, что он говорит, похоже на выступления не очень умного юноши. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Gordon
Прав. Болеть и играть можно хоть за "Спартак", хоть за "Зенит", хоть за команду водокачки. А вести себя так, как ведёт Дзюба, уважающий себя мужчина не должен.
16:10
Доктор-Ч
Думаю, что Дзюба собрался уехать куда нибудь в Шанхай, или Пекин. Уж очень он напоминает китайского болванчика. Футболистишка
16:04
Непорочный как ТИ
сектантишка верующий в болотный газз
16:01
ненавижу_Мойшу_Каца
Ответ Дзюбы Белоголовцеву: " Зато я с красавицей Марией О. дружу, а тебе - слабо !" )
15:52
карельский свинопас
очень "интересное" мнение свиного клоуна......
15:51
спартак80
Должно быть большое БУ-У-У-У при каждом касании дзюбой мяча!!!Спартачи сделайте это на стадионе!
15:49
Димитрий999
На самом деле его поступок, когда он залез к спартачам в самолет и начал там высмеивать своих коллег после поражения... НАЧАЛ ТАМ ВЫСМЕИВАТЬ? Как много нового узнаешь!
15:47
Meddle
Как хорошо, что много у нас умных. Глядишь, глупого Дзюбу чему-нибудь научат.
15:35
Александр Макаров
Отвратительно! Реальный бред! Такое впечатление, что он не может выйти из роли персонажа ОСП студии.
15:34
shpasic
бред болельщиков Спартака или Зенита тоже можно сразу не читать)
15:28