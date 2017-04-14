15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Белоголовцев: "Слова Дзюбы напоминают бред обиженного мальчика"

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Популярный телеведущий, актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев заявил, что его утомили разговоры представителей "Зенита" о судействе в текущем розыгрыше чемпионата России. Ранее нападающий питерцев Артем Дзюба сказал: "Общий фон, что якобы "Зенит" жалуется, а они нет – это, конечно, звучит несколько смешно".

 
Артем ДЗЮБА.Артем Дзюба: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами"

– Артем Дзюба сегодня заявил, что в этом сезоне "Спартак" судят лояльно. Вы согласны с таким мнением?

– Эти разговоры питерских персонажей по поводу судейства уже сильно утомили и раздражают своей безосновательностью. Это какое-то неприятное нытье от собственных слабостей, рассказы, что есть какой-то заговор московских арбитров, которые убивают "Зенит". Они смешны и говорят только о слабости нынешнего "Зенита". А Дзюба лучше бы вообще помолчал по поводу каких-то спартаковских историй.

– Дзюба также сказал, что среди болельщиков "Спартака" есть группа сектантов, которые ведут себя не по-мужски и поэтому Артем не хочет, чтобы они становились чемпионами. Понимаете, о ком идет речь?

– Мне не просто непонятно, о чем говорит Дзюба, мне это не интересно, потому что все это напоминает какой-то бред обиженного мальчика, который, получая огромные деньги, до сих пор не может кому-то что-то простить. На самом деле его поступок, когда он залез к спартачам в самолет и начал там высмеивать своих коллег после поражения, был настолько отвратителен, что этому пареньку впору замолчать, и вообще про "Спартак" ничего не говорить. Как раз он себя ведет не по-мужски, а не какая-то группа сектантов. И то, что он говорит, похоже на выступления не очень умного юноши. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Gordon

Прав. Болеть и играть можно хоть за "Спартак", хоть за "Зенит", хоть за команду водокачки. А вести себя так, как ведёт Дзюба, уважающий себя мужчина не должен.

16:10

Доктор-Ч

Думаю, что Дзюба собрался уехать куда нибудь в Шанхай, или Пекин. Уж очень он напоминает китайского болванчика. Футболистишка

16:04

Непорочный как ТИ

сектантишка верующий в болотный газз

16:01

ненавижу_Мойшу_Каца

Ответ Дзюбы Белоголовцеву: " Зато я с красавицей Марией О. дружу, а тебе - слабо !" )

15:52

карельский свинопас

очень "интересное" мнение свиного клоуна......

15:51

спартак80

Должно быть большое БУ-У-У-У при каждом касании дзюбой мяча!!!Спартачи сделайте это на стадионе!

15:49

Димитрий999

На самом деле его поступок, когда он залез к спартачам в самолет и начал там высмеивать своих коллег после поражения... НАЧАЛ ТАМ ВЫСМЕИВАТЬ? Как много нового узнаешь!

15:47

Meddle

Как хорошо, что много у нас умных. Глядишь, глупого Дзюбу чему-нибудь научат.

15:35

Александр Макаров

Отвратительно! Реальный бред! Такое впечатление, что он не может выйти из роли персонажа ОСП студии.

15:34

shpasic

бред болельщиков Спартака или Зенита тоже можно сразу не читать)

15:28

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