Сергей Белоголовцев: "Слова Дзюбы напоминают бред обиженного мальчика"

Популярный телеведущий, актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев заявил, что его утомили разговоры представителей "Зенита" о судействе в текущем розыгрыше чемпионата России. Ранее нападающий питерцев Артем Дзюба сказал: "Общий фон, что якобы "Зенит" жалуется, а они нет – это, конечно, звучит несколько смешно".

– Артем Дзюба сегодня заявил, что в этом сезоне "Спартак" судят лояльно. Вы согласны с таким мнением?

– Эти разговоры питерских персонажей по поводу судейства уже сильно утомили и раздражают своей безосновательностью. Это какое-то неприятное нытье от собственных слабостей, рассказы, что есть какой-то заговор московских арбитров, которые убивают "Зенит". Они смешны и говорят только о слабости нынешнего "Зенита". А Дзюба лучше бы вообще помолчал по поводу каких-то спартаковских историй.

– Дзюба также сказал, что среди болельщиков "Спартака" есть группа сектантов, которые ведут себя не по-мужски и поэтому Артем не хочет, чтобы они становились чемпионами. Понимаете, о ком идет речь?

– Мне не просто непонятно, о чем говорит Дзюба, мне это не интересно, потому что все это напоминает какой-то бред обиженного мальчика, который, получая огромные деньги, до сих пор не может кому-то что-то простить. На самом деле его поступок, когда он залез к спартачам в самолет и начал там высмеивать своих коллег после поражения, был настолько отвратителен, что этому пареньку впору замолчать, и вообще про "Спартак" ничего не говорить. Как раз он себя ведет не по-мужски, а не какая-то группа сектантов. И то, что он говорит, похоже на выступления не очень умного юноши. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)