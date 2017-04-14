Сергей Белоголовцев: "Каррера попытается подавить "Зенит", находящийся не в лучшей форме"

Популярный телеведущий, актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев уверен, что красно-белые в матче 23-го тура чемпионата России одержат победу над "Зенитом". Он предположил, что спартаковцы будут играть первым номером.

– В воскресенье "Спартак" дома сыграет с одним из своих непримиримых соперников – "Зенитом". Чего ждете от этого матча? – вопрос Белоголовцеву.

– Я уверен, что "Спартак" одержит победу со счетом 2:0. Думаю, Массимо Каррера решит играть первым номером, и мы увидим атакующий вариант в исполнении красно-белых. Спартаковцы находятся в отличных психологических и физических кондициях. Мне кажется, наш прекрасный итальянский тренер будет пытаться подавить "Зенит", который, на мой взгляд, сейчас находится не в лучшей форме. Насколько понимаю, у питерцев имеются внутренние противоречия между игроками и тренерами, что, конечно, красно-белым на руку.

– Планируете посетить игру?

– Боюсь, что не получится. Обожаю стадион "Открытие Арена" и атмосферу. Мне так нравится, что там происходит, но творческие обязанности не позволят посетить матч. Всеми силами постараюсь посмотреть его онлайн. Буду пытаться убегать, где-то прятаться и следить за ходом игры. Буду изо всех сил посылать свои флюиды и болеть за наших ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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