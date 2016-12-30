20:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Анохин: "Надеюсь, что "Спартак" станет чемпионом, а сборная России поднимется со дна"

0
0
0

Вице-президент РФС Сергей Анохин пожелал "Спартаку" стать чемпионом России в этом сезоне, а сборной подняться в рейтинге ФИФА.

- Я надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом, -  Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьезный соперник в лице "Зенита". Но я очень надеюсь, что "Спартаку" повезет и он сможет добыть золотые медали. Тем более, что академия у "Спартака" на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.

Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнет своё восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года – Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/anokhin-nadeyus-chto-sbornaya-rossii-podnimetsya-so-dna.html

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ