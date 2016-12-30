Сергей Анохин: "Надеюсь, что "Спартак" станет чемпионом, а сборная России поднимется со дна"

Вице-президент РФС Сергей Анохин пожелал "Спартаку" стать чемпионом России в этом сезоне, а сборной подняться в рейтинге ФИФА.

- Я надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом, - Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьезный соперник в лице "Зенита". Но я очень надеюсь, что "Спартаку" повезет и он сможет добыть золотые медали. Тем более, что академия у "Спартака" на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.

Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнет своё восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года – Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков.