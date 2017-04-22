Сергей Андреев: "У Промеса в "Спартаке" такая же ситуация, как у Мбаппе в "Монако"

Бывший игрок и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев отметил, что даже хорошая игра нападающего "Спартака" Квинси Промеса не способна пробить оборону "Ростова" в матче 24-го тура чемпионата России. Также Андреев считает, что голландцу рано уезжать в Европу.

– Перейдем к "Спартаку". Разве фактор Промеса, который так здорово разобрался с обороной "Зенита", не может стать решающим в предстоящей встрече?

– Промес сейчас в большом порядке. Просто молодец! Как он сыграл с "Зенитом" – это высший класс. Но я уже сказал, что "Ростов" в защите играет по-другому. И мне не верится, что голландец забьет. Навас и компания способны его закрыть.

– Промесу нужно летом уезжать в Европу или отыграть Лигу чемпионов, показать себя, а потом уже принимать решение.

– Интересный вопрос. Я бы посоветовал Квинси остаться еще на год в России, пооббиться тут, полностью окрепнуть. На носу Лига чемпионов. Необходимо там проверить свои силы. У него та же самая ситуация, как у Мбаппе из "Монако".

– Интересное сравнение.

– Если Промесу нужно еще год поиграть у нас, то Мбаппе еще пару лет не стоит высовываться из своего "Монако". Пусть стороной обходит "Манчестер Сити"! А то еще, не дай Бог, пропадет. Рано им пока еще куда-то срываться! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч "Ростов" – "Спартак" пройдет сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полное интервью Сергея Андреева