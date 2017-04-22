Сергей Андреев: "Ростов" и "Спартак" сыграют со счетом 0:0"

Бывший игрок и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев отметил, что в матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" не стоит ждать голов. По его мнению, красно-белые не смогут взломать оборону ростовчан, которые пять предыдущих игр в премьер-лиге завершили со счетом 0:0.

– Перед матчем ЦСКА – "Ростов" вы поставили на ничью 0:0. Почувствовали себя Нострадамусом после финального свистка?

– Нострадамусом я себя почувствую, если правильно назову счет на матч "Ростов" – "Спартак". Предвосхитил я ваш вопрос.

– Да. И каков ваш прогноз?

– Опять же 0:0. Уверен в этом на 80 процентов.

– Стабильность – признак мастерства.

– "Спартак" "Ростову" не забьет. Оборона дончан и защита "Зенита" – это небо и земля. Ее крайне тяжело пройти. Есть у меня такая "чуйка", что зрители вновь не увидят голов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч "Ростов" – "Спартак" пройдет сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полное интервью Сергея Андреева