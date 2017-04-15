Сергей Андреев: "Не понимаю, почему все уверены, что "Спартак" начнет валиться"

Экс-игрок и бывший тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что от ЦСКА мало что зависит в борьбе за чемпионский титул. По его словам, "Спартак" в следующих матчах увеличит свой отрыв от конкурентов.

– Матчи с "Ростовом" и "Спартаком" – определяющие для армейцев в погоне за лидером?

– От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что "Спартак" начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков – но красно-белых все равно собираются "догнать и перегнать". Мое мнение – спартаковцы лишь увеличат преимущество. На их игру любо-дорого посмотреть. Да, иногда ошибаются – но какие эмоции, какая самоотдача, как они носились в последней игре с "Уфой"! Как же здорово их настраивает Каррера. А вот на "Зенит" в этом году без слез не взглянешь. Такое впечатление, все соперники должны под них ложиться, но ничего не получается. В прошлом туре "Анжи" обязан был их обыгрывать, и ничью надо счесть за счастье. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Сергея Андреева