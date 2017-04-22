Сергей Андреев: "Луческу – это нытик! Ну натуральный нытик!"

Бывший игрок и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев отметил, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу несправедливо критикует арбитров чемпионата России. По его словам, неудачи питерской команды связаны не с судейством, а с безобразной игрой.

– Луческу сказал, что "Зенит" имел преимущество в матче со "Спартаком", но в ворота красно-белых не поставили два пенальти.

– Да Луческу – это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в "Шахтере" у него все было в шоколаде. Там даже не он все определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает.

Не зря уже болельщики "Зенит" от него стонут. Чуть что – румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто еще не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Сергея Андреева