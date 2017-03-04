Сергей Андреев: "5 очков отрыва "Спартака" от "Зенита" – это ничто? Ну-ну..."

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев считает, что "Зениту" будет непросто догнать "Спартак" во второй части чемпионата. По его словам, второе место может занять ЦСКА.

– Никогда не был Нострадамусом, но скажу так. Меня удивляет, когда слышу, что пять очков отрыва "Спартака" от "Зенита" – это ничто. Ну ну… Я не болею ни за "Спартак", ни за "Зенит", но хочу, чтобы красно-белые взяли золото. А пять очков – это, на всякий случай, нужно, чтобы москвичи два раза проиграли, а питерцы, напротив, два раза победили… Так что бабушка надвое сказала. А в "Спартаке" я, к слову, лично знаю трех человек – Тему Реброва, Диму Комбарова, а Денис Глушаков даже играл у меня. Продолжаю с ним общаться. Позвонил ему после гола "Амкару" и сказал: "Глушаков, я в жизни сам забивал хорошие голы и повидал многое в футболе. Но такого! Уже в компенсированное время! Прими все мои поздравления!"

Не уверен, что именно "Зенит" станет вторым, а не ЦСКА. Как говорится, "будем посмотреть". Поглядим, как команды сыграют в субботу. "Зенит" меня что-то не впечатляет. Без Халка им очень и очень тяжело. Хорошо еще, что Данни поправился – серьезное усиление. Но с Халком у них было бы гораздо больше шансов догнать "Спартак". Сейчас их, откровенно говоря, немного. (Виталий АЙРАПЕТОВ)