Сергей Алейников: "Каррера - простой парень, без всяких закидонов"

Серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР Сергей Алейников, живущий в Италии и выступавший за "Ювентус", отметил, что поздравил главного тренера "Спартака" Массимо Карреру с завоеванным чемпионством. Алейников подчеркнул, что звездная болезнь итальянскому специалисту не грозит.

– Каррера – простой парень, без всяких закидонов, он прошел все ступени, прежде чем подойти к вершине, поэтому знает, что строить из себя что-то не стоит, начнешь – и станешь калифом на час, – цитирует ТАСС Алейникова. – Парень хороший, профессионал. Звездняк? Он прекрасно понимает, что как только он зазвездится, то его звезда тут же погаснет.

Конечно, я поздравил его. У него очень хорошее настроение, потому что такое происходит не часто – тренер берет команду и добивается большого успеха. Радость это для него огромная.

Он грамотный, сообразительный, знает, что почивать на лаврах он может только какое-то время, потом надо снова закатывать рукава и работать, доказывать. Сегодня ты выиграл – и ты хороший тренер, завтра у тебя нет результата – ты никакой. И начнутся разговоры, что все было случайно, что тебе повезло, что были проблемы у "Зенита" и ЦСКА.