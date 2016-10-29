21:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сердар Таски: "В этом году мы выглядим сильнее ЦСКА"

0
0
0
1
 
Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. 76-я минута. ЗЕ ЛУИШ отправляет победный мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА.Страстно-белые! "Спартак" выиграл дерби у ЦСКА

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России заявил, что с самого начала был уверен в успехе. Он считает, что в этом сезоне "Спартак" выглядит сильнее ЦСКА.

– В какой момент стало понятно, что "Спартак" не упустит победу?

– Я с самого начала понимал, что мы должны выиграть этот матч. Все складывалось так, что соперник откатился назад и ждал нашей ошибки. Мы контролировали игру и показывали, что больше хотим выиграть. Когда счет стал 2:1, конечно, были подозрения, что сейчас что-то может пойти не так, но итоговый счет, к счастью, счет 3:1 получился в нашу пользу и он нас абсолютно устраивает.

– Для вас это уже не первое дерби. Можете сравнить: ЦСКА стал слабее или "Спартак" сильнее?

– Несмотря на то, что в последние годы армейцы были успешны и очень сильны, в этом году мы выглядим сильнее. Не только потому, что выиграли дерби, но и потому, что показывает определенную стабильность и поступательное движение вперед. Но сейчас не стоит расслабляться и считать, что мы уже сделали дело. Нужно не забывать о том, что надо и в будущем показывать стабильную игру и продолжать сохранять преимущество.

– Как вам сегодняшняя атмосфера в матче и можете ли сравнить ее с тем, что происходит на матчах в Германии?

– Там тоже бывают такие матчи, когда подгорает на трибунах, но сегодня мы в очередной раз убедились, что у нас великолепные болельщики. Если сравнивать их с немецкими, то мы можем только гордиться нашими фанатами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

Опрос

Какого результата добьется "Спартак" в чемпионате-2016/17?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

SportXpressNick

Неболшьшую, но важную.

21:31

SportXpressNick

Никогда не считал Дзагоева супер. Но бытует мнение, что он силён, а на поле отсутствовал. Не время делать выводы. Время отметить небольшую победу.

21:31

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ