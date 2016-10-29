Сердар Таски: "В этом году мы выглядим сильнее ЦСКА"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России заявил, что с самого начала был уверен в успехе. Он считает, что в этом сезоне "Спартак" выглядит сильнее ЦСКА.
– В какой момент стало понятно, что "Спартак" не упустит победу?
– Я с самого начала понимал, что мы должны выиграть этот матч. Все складывалось так, что соперник откатился назад и ждал нашей ошибки. Мы контролировали игру и показывали, что больше хотим выиграть. Когда счет стал 2:1, конечно, были подозрения, что сейчас что-то может пойти не так, но итоговый счет, к счастью, счет 3:1 получился в нашу пользу и он нас абсолютно устраивает.
– Для вас это уже не первое дерби. Можете сравнить: ЦСКА стал слабее или "Спартак" сильнее?
– Несмотря на то, что в последние годы армейцы были успешны и очень сильны, в этом году мы выглядим сильнее. Не только потому, что выиграли дерби, но и потому, что показывает определенную стабильность и поступательное движение вперед. Но сейчас не стоит расслабляться и считать, что мы уже сделали дело. Нужно не забывать о том, что надо и в будущем показывать стабильную игру и продолжать сохранять преимущество.
– Как вам сегодняшняя атмосфера в матче и можете ли сравнить ее с тем, что происходит на матчах в Германии?
– Там тоже бывают такие матчи, когда подгорает на трибунах, но сегодня мы в очередной раз убедились, что у нас великолепные болельщики. Если сравнивать их с немецкими, то мы можем только гордиться нашими фанатами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
SportXpressNick
Неболшьшую, но важную.
21:31
SportXpressNick
Никогда не считал Дзагоева супер. Но бытует мнение, что он силён, а на поле отсутствовал. Не время делать выводы. Время отметить небольшую победу.
21:31