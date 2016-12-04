Сердар Таски: "Уже в начале сезона было понятно, что у "Рубина" большой потенциал"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в матче 17-го тура чемпионата России с "Рубином" красно-белым не будет легко. По словам немца, еще на старте сезона было понятно, что казанцы обладают большим потенциалом.

- В понедельник спартаковцы проведут дома заключительную игру в 2016 году. Что скажете о сопернике - "Рубине"? - вопрос Таски.

- Не думаю, что в игре с ним будет легко. Мы встречались в начале чемпионата и сыграли в Казани вничью. Уже тогда было понятно, что это команда с хорошим потенциалом. На тот момент казанцы только собрались вместе, у них было много новых футболистов, новый тренер. Сейчас они уже притерлись друг к другу, наладили взаимосвязи. Так что домашняя игра с "Рубином" наверняка будет труднее. Чтобы победить, нам нужно быть максимально сконцентрированными на игре. Надеюсь, что нас в этом матче поддержит много болельщиков. Это будет наша заключительная встреча на стадионе в 2016 году. Верим, что вместе с нашими поклонниками добьемся успеха.

- После игры с "Рубином" команда уходит в отпуск. Как собираетесь провести новогодние каникулы?

- Это отличительная особенность российского чемпионата: здесь зимой предоставляется много времени для отдыха. В европейских первенствах это обычно пять–десять дней, а в России - пять–шесть недель. Великолепно, что можно как следует отдохнуть. После того как завершим сезон, планирую съездить в Турцию, провести там неделю. Стамбул - город, который люблю больше всего и куда стремлюсь выбраться, как только могу. Потом поеду в Германию. Рождество, как вы понимаете, не праздную. Но в любом случае проведу время с семьей. Однако отпуск больше месяца… Это получается, что пробуду неделю в Турции, неделю - в Германии, и у меня останется еще около двадцати восьми дней. Даже не знаю, чем займусь. Возможно, съезжу куда-нибудь еще.