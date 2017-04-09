Сердар Таски: "Уверен, "Спартак" забьет и во втором тайме "Уфе"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) отметил, что команде не в новинку игра в три центральных защитника. Футболист подчеркнул, что "Спартак" сможет вновь поразить ворота соперника и во втором тайме.

– Никаких особенных указаний по тактике не было, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Таски. – Мы применяли схему в три центральных защитника в течение сезона. Команда хочет использовать в атаке трех футболистов, отсюда и такой вариант игры.

Во втором тайме нужно продолжать в том же духе. Уверен, что наш класс позволит забить второй мяч. В обороне нужно сохранять спокойствие и концентрацию.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"