Сердар Таски: "Трабзонспор"? Я не против"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что "Трабзонспор" еще не делал официального предложения по его трансферу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что переход игрока может состояться в январе. В "Трабзонспоре" рассчитывают подписать немецкого футболиста на правах свободного агента, несмотря на то, что его контракт с красно-белыми истекает только летом 2017 года.

- "Трабзонспор" не делал официального предложения по моему переходу, - приводит Sporx слова Таски. - Но если оно последует, то я не против. Я хотел бы играть за "Трабзонспор".