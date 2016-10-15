Сердар Таски: "Трабзонспор"? Я не против"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что "Трабзонспор" еще не делал официального предложения по его трансферу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что переход игрока может состояться в январе. В "Трабзонспоре" рассчитывают подписать немецкого футболиста на правах свободного агента, несмотря на то, что его контракт с красно-белыми истекает только летом 2017 года.
- "Трабзонспор" не делал официального предложения по моему переходу, - приводит Sporx слова Таски. - Но если оно последует, то я не против. Я хотел бы играть за "Трабзонспор".
MAYERICK
А политработник Федун-болтун всем рассказывал сказку о продаже Баварии и все ухахатывались, кроме водилы Асхабадзе - шоференок тоже гнул эту легенду........как был болтуном , так и остался....как на службе: рот закрыл - пошел домой.....
16:05
Тот самый Зануда
Многие над нами смеялись,когда мы подписали Таски,ну чтож,теперь посмеёмся мы! (Р.Г.Асхабадзе)
15:17
andreichf
баламошка Зашибись. Он не забыл, что сейчас (и судя по всему ещё несколько месяцев) ему Спартак з/п платить будет? Будет сидеть на чумаданах и ни за что получать миллионы. Вот оно, лицо современного спорта. И это касается не только легов. =====================в первую очередь это касается не легов. леги смотрят на россиян и понимают что можно ничего не делать
15:14
Ботаникум
Турчонок - молодец!!! Завсегда готов "Спартак" кинуть!
15:10
Константин Срулевич Наумов
И с такими игроками Спартак пошёл в очередной поход за золотом. Надо было думать, кого брали в команду.
15:06
баламошка
Зашибись. Он не забыл, что сейчас (и судя по всему ещё несколько месяцев) ему Спартак з/п платить будет? Будет сидеть на чумаданах и ни за что получать миллионы. Вот оно, лицо современного спорта. И это касается не только легов.
14:57