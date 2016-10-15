14:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сердар Таски: "Трабзонспор"? Я не против"

0
0
0
6

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что "Трабзонспор" еще не делал официального предложения по его трансферу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что переход игрока может состояться в январе. В "Трабзонспоре" рассчитывают подписать немецкого футболиста на правах свободного агента, несмотря на то, что его контракт с красно-белыми истекает только летом 2017 года.

- "Трабзонспор" не делал официального предложения по моему переходу, - приводит Sporx слова Таски. - Но если оно последует, то я не против. Я хотел бы играть за "Трабзонспор".

0
0
0
6

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

MAYERICK

А политработник Федун-болтун всем рассказывал сказку о продаже Баварии и все ухахатывались, кроме водилы Асхабадзе - шоференок тоже гнул эту легенду........как был болтуном , так и остался....как на службе: рот закрыл - пошел домой.....

16:05

Тот самый Зануда

Многие над нами смеялись,когда мы подписали Таски,ну чтож,теперь посмеёмся мы! (Р.Г.Асхабадзе)

15:17

andreichf

баламошка Зашибись. Он не забыл, что сейчас (и судя по всему ещё несколько месяцев) ему Спартак з/п платить будет? Будет сидеть на чумаданах и ни за что получать миллионы. Вот оно, лицо современного спорта. И это касается не только легов. =====================в первую очередь это касается не легов. леги смотрят на россиян и понимают что можно ничего не делать

15:14

Ботаникум

Турчонок - молодец!!! Завсегда готов "Спартак" кинуть!

15:10

Константин Срулевич Наумов

И с такими игроками Спартак пошёл в очередной поход за золотом. Надо было думать, кого брали в команду.

15:06

баламошка

Зашибись. Он не забыл, что сейчас (и судя по всему ещё несколько месяцев) ему Спартак з/п платить будет? Будет сидеть на чумаданах и ни за что получать миллионы. Вот оно, лицо современного спорта. И это касается не только легов.

14:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ