Сердар Таски: "Спартак" предложил лучший финансовый и спортивный пакет"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью spox.com подчеркнул, что переход в московский клуб из "Штутгарта" в 2013 году не был спонтанным. При этом, по словам Таски, в идеале он провел бы всю карьеру в "Штутгарте".

– Решение перейти в "Спартак" из "Штутгарта" было спонтанным?

– Нет, "Спартак" на тот момент уже какое-то время проявлял ко мне интерес. Был постоянный интерес и со стороны других клубов, какое-то время я вообще не понимал, как все будет происходить в "Штутгарте". Идеальным был бы вариант, при котором я остался бы в "Штутгарте" и завершил там карьеру. Но футбол – это не концерт по заявкам. В итоге финансовый и спортивный пакеты, предложенные "Спартаком", понравились мне больше всего.