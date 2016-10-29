Сердар Таски: "С самого начала "Спартак" играл умно и заслужил победу"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России считает, что его команда изначально показывала умный футбол. Он добавил, что уверенно сыграть в основном составе после длительной паузы ему помог опыт.

– Результат матча говорит сам за себя. Мы хорошо контролировали мяч, у ворот ЦСКА возникали опасные моменты. С самого начала мы играли умно и заслужили победу.

– Сложно ли было играть после длительной паузы?

– Все благодаря моему опыту. Я ведь уже не молодой футболист и поэтому достаточно быстро сумел войти в игру даже после паузы.

– Что случилось в эпизоде с пропущенным мячом?

– В том моменте мы не смогли выбить мяч из своей штрафной и так получилось, что Страндберг сумел протолкнуть его головой в ворота. Такое иногда происходит, к счастью нам удалось это компенсировать тремя забитыми мячами.

– Остановка матча пошла "Спартаку" на пользу?

– Нам эта пауза, по крайней мере, не повредила. Можно ожидать, что такие ситуации могут возникнуть в столь важных матчах, поскольку такое поведение фанатов иногда является частью серьезных противостояний. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)