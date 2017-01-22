10:52 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сердар Таски: "Пятиочковый отрыв от "Зенита" – это ничто"

0
0
0
2

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что пока не может точно сказать о сроках возвращения к тренировкам в общей группе после надрыва внутренней боковой связки правого коленного сустава. По словам 29-летнего игрока, пятиочковый отрыв от "Зенита" в чемпионате России не является серьезным преимуществом. 

– Пока не могу сказать, когда вернусь к тренировкам в общей группе, прогнозировать сложно, – приводит ТАСС слова Таски. – У меня надрыв внутренней связки. Конечно, я хочу вернуться как можно быстрее, но сейчас я должен делать все шаг за шагом, постепенно. Повреждение я получил в последнем матче чемпионата против "Рубина".

Пятиочковый отрыв от "Зенита" – это ничто. Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а "Зениту" выиграть и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы не раз были свидетелями этого. Весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры, и тем более нужно избежать какой-либо расслабленности.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3961124

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

У нас пяточковый отрыв.

11:47 22 января

spartak ekspress

а там и до шестого рукой подать

11:08 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ