Сердар Таски: "Пятиочковый отрыв от "Зенита" – это ничто"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что пока не может точно сказать о сроках возвращения к тренировкам в общей группе после надрыва внутренней боковой связки правого коленного сустава. По словам 29-летнего игрока, пятиочковый отрыв от "Зенита" в чемпионате России не является серьезным преимуществом.

– Пока не могу сказать, когда вернусь к тренировкам в общей группе, прогнозировать сложно, – приводит ТАСС слова Таски. – У меня надрыв внутренней связки. Конечно, я хочу вернуться как можно быстрее, но сейчас я должен делать все шаг за шагом, постепенно. Повреждение я получил в последнем матче чемпионата против "Рубина".

Пятиочковый отрыв от "Зенита" – это ничто. Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а "Зениту" выиграть и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы не раз были свидетелями этого. Весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры, и тем более нужно избежать какой-либо расслабленности.