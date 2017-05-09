Сердар Таски: "Обсудим со "Спартаком" продление контракта в конце сезона"

Защитник "Спартака" Сердар Таски подчеркнул, что еще не обсуждал с клубом возможности продления контракта. Ранее интерес к футболисту проявлял "Трабзонспор". В текущем сезоне футболист выиграл с красно-белыми титул чемпиона России.
- У меня сейчас нет соглашений с другими клубами, - цитирует bursadabugun.com Таски. - У меня есть возможность продления контракта еще на год. В конце сезона мы сядем и обсудим этот вопрос.
Могу ли я вернуться в Турцию? В Турции каждый клуб достойный, не надо зацикливаться только на стамбульских командах. Но сейчас я сосредоточен на трех оставшихся играх сезона. Бундеслига? Это тоже вариант.
Смерть сусликам
Medved. и Таски и пенсионера Бокетти продавать, искать игрока уровня Гарая за любые деньги ====================Я думаю Каррера будет звать из италии, зная рынок, а не платить бешеные деньги за игрока, которому около или за 30.
19:23
Medved.
и Таски и пенсионера Бокетти продавать, искать игрока уровня Гарая за любые деньги
19:19
Смерть сусликам
баламошка Ну вот, о чём я и говорил) Больше половины футболистов будут требовать увеличения контракта, и как в таких условиях усиливаться - непонятно. Хотя всё равно сильно усилиться не получится. Слишком много бабла надо, а уважающие себя легионеры высокого класса сюда не поедут. Да и за какие бабки их покупать?) Скоро за лярды начнут футболистов продавать) P.S. остаётся молиться, чтобы АЕКа в группе не было. =========================== Чего ты ноешь, у Таски право продление со стороны клуба, это он и будкт обсуждать. А так у Глушака и Зе(с правом продления) в 19 году истекает, я думаю потеря в этом году Ещенко не станет армагедоном, т.к. правого защитника Массимо требует, также он хочет хорошего класса центра защиты, зачем плакать о Таски если он хочет уйти(турки думаю хорошо кладут).
19:15
баламошка
Ну вот, о чём я и говорил) Больше половины футболистов будут требовать увеличения контракта, и как в таких условиях усиливаться - непонятно. Хотя всё равно сильно усилиться не получится. Слишком много бабла надо, а уважающие себя легионеры высокого класса сюда не поедут. Да и за какие бабки их покупать?) Скоро за лярды начнут футболистов продавать) P.S. остаётся молиться, чтобы АЕКа в группе не было.
19:01