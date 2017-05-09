Сердар Таски: "Обсудим со "Спартаком" продление контракта в конце сезона"

Защитник "Спартака" Сердар Таски подчеркнул, что еще не обсуждал с клубом возможности продления контракта. Ранее интерес к футболисту проявлял "Трабзонспор". В текущем сезоне футболист выиграл с красно-белыми титул чемпиона России.

- У меня сейчас нет соглашений с другими клубами, - цитирует bursadabugun.com Таски. - У меня есть возможность продления контракта еще на год. В конце сезона мы сядем и обсудим этот вопрос.

Могу ли я вернуться в Турцию? В Турции каждый клуб достойный, не надо зацикливаться только на стамбульских командах. Но сейчас я сосредоточен на трех оставшихся играх сезона. Бундеслига? Это тоже вариант.