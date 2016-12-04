Сердар Таски: "Не могу сказать, что матч с ЦСКА был трудным"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что на данный момент полностью восстановился от травмы. По словам 29-летнего немца, текущий сезон начался для него не очень удачно.

- Как ваше здоровье сейчас? Вы уже полностью восстановились после травмы? - вопрос Таски.

- Да. В этом году мне, конечно, не везло: травмы случались довольно часто. Начал сезон - повредил мышцу, выпал из тренировочного процесса. Восстановился, приступил к занятиям, начал играть - и опять повреждение, опять пауза. Сейчас уже чувствую себя хорошо.

- Как вам работается под руководством Массимо Карреры?

- Мне занятия с ним очень интересны. Массимо Каррера сам играл в центре обороны. Понятно, что для нас, защитников, это большое подспорье. С ним мы постоянно работаем над тактикой. Думаю, в этом плане многому у него научился.

- Первая часть сезона подходит к завершению. Какой матч был для вас самым сложным? Назовете встречу с армейцами?

- Не могу сказать, что игра с ЦСКА была трудной. На дерби всегда настрой запредельный. Ждал интересного противостояния, в котором и нам дадут поиграть, и соперники себя проявят. Приятные ощущения. Рад, что мы выиграли ту встречу. Все сложилось идеально! Наверное, самым сложным в нынешнем сезоне был матч в Томске. Выделю в первую очередь тот поединок, несмотря на то, что у нас еще был неудачный дальний кубковый выезд.