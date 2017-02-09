Сердар Таски: "Не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом"

Защитник "Спартака" Сердар Таски подчеркнул в интервью "СЭ", что зимой у него были предложения из Турции, Англии и Испании. Вместе с тем он отметил, что не рассматривал эти варианты, потому что намерен завершить сезон в московской команде.

– Зимой постоянно появлялась информация, что вы вот-вот покинете "Спартак". Не захотели?

– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное - не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом.

– И все-таки, откуда звали? Много писали про "Трабзонспор" и "Саутгемптон". Что правда, что нет?

– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в "Спартаке".

– Неужели не хотелось окунуться в английскую премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?

– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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