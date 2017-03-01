Сердар Таски: "Могу легко представить, что надолго останусь в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Сердар Таски, подчеркнул, что процесс восстановления от травмы во время учебно-тренировочных сборов проходил под наблюдением физиотерапевта. По словам 29-летнего немца, он хотел как можно скорее вернуться в стартовый состав.

Напомним, Таски получил травму в матче 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1). Медосмотр выявил у него частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава.

- У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, процесс проходил под наблюдением физиотерапевта, - приводит пресс-служба спартаковцев слова Таски. - Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую работу, думаю, что это и стало залогом успеха.

Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится еще 10-15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побеждать. Уверен, мы можем добиться побед со "Спартаком". Мы имеем все шансы, чтобы выиграть чемпионат. Я прекрасно себя чувствую в команде и легко могу представить, что останусь в "Спартаке" еще на достаточное количество времени.