Сердар Таски: "Мог закрепиться в "Баварии" и остаться там на несколько лет"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью клубной пресс-службе красно-белых подчеркнул, что не мог не согласиться на переход в "Баварию" на правах аренды. 29-летний игрок, в минувшем сезоне выступавший за мюнхенцев, уверен, что мог бы закрепиться в составе немецкого гранда.

- Гвардьола, с которым вы работали в "Баварии", как-то заметил, что легче поменять женщину, чем футбольную команду. Как вам дался переезд в Россию? - вопрос Таски.

- В моей карьере было не так много переходов. Играл в "Штутгарте" 13 – 14 лет. Воспитанник этого клуба, становился с ним чемпионом. Думал, что и завершу карьеру там. Мне кажется, чтобы все получалось успешно, необходимо закрепиться в составе команды и развиваться с ней. В "Спартаке" я уже три года. Думаю, что в этом сезоне вместе с одноклубниками способен добиться самого высокого результата. А что касается моих приключений в Мюнхене, то тут все просто. Есть "Реал", "Барселона" и "Бавария"; эти клубы - лидеры европейского футбола. Если "Бавария" зовет к себе, то нужно соглашаться.

- Многие обратили внимание на то, что, вернувшись из аренды, вы стали трудиться с удвоенной энергией.

- Не думаю, что вся эта история с арендой как-то повлияла на меня. Считаю, что мог закрепиться в "Баварии" и остаться там на несколько лет. Но для этого нужно было знать заранее, как сложится ситуация… Перешел в немецкий клуб в последний день перед закрытием трансферного окна, был не в форме. Предполагаю, что поэтому у меня и не получилось. Летом вернулся в "Спартак" - в команду с большим именем, в которой комфортно себя чувствовал. Решил, что остаюсь с красно-белыми, и начал усиленно работать на тренировках, до и после. И сейчас делаю все возможное, чтобы приносить пользу команде.