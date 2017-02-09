Сердар Таски: "Мантру "хотим стать чемпионами" внутри "Спартака" вы точно не услышите"

Защитник "Спартака" Сердар Таски подчеркнул в интервью "СЭ", что не боится называть цель на сезон: победа в премьер-лиге. Однако, по словам игрока, внутри команды так вопрос не ставится и не обсуждается.

– Глушаков признавался, что разговоры о золоте в команде отсутствуют напрочь и негласно не очень приветствуются.

– Могу это подтвердить. Повторяющуюся мантру "хотим стать чемпионами, хотим стать чемпионами" внутри коллектива вы точно не услышите. Но у всех свой образ мышления. Я, к примеру, побеждал в Германии с "Баварией" и "Штутгартом". Поэтому не боюсь говорить, что сейчас моя цель – обязательно помочь "Спартаку" стать первым в России. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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