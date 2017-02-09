Сердар Таски: "Каррера здорово передает нам свою волю к победе"

Защитник "Спартака" Сердар Таски подчеркнул в интервью "СЭ", что главный тренер команды Массимо Каррера является сильным мотиватором. Футболист отметил, что специалист заряжает своей энергетикой игроков.

– В чем для вас феномен "Спартака" Карреры?

– Прежде всего выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Еще отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передает нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле.

– То есть солидарны с Зобниным, который назвал итальянца самым сильным мотиватором из всех своих тренеров?

– Бесспорно, у Романа были основания на такое заявление. Я, правда, не буду говорить категорично, поскольку наверняка в мире найдутся и другие специалисты, умеющие столь же мощно мотивировать. Но Каррера действительно в этом очень хорош. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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