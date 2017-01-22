Сердар Таски: "Хочу остаться в "Спартаке" и выиграть чемпионат России"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что он хочет остаться в московском клубе, несмотря на ряд имеющихся у него предложений, в том числе и от турецких клубов. По словам 29-летнего игрока, есть вероятность, что во второй части сезона он начнет переговоры с руководством клуба о новом контракте.

– Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна, – приводит ТАСС слова Таски. – Да, у меня есть предложения, в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в "Спартаке" и выиграть с командой чемпионат России, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со "Штутгартом", с "Баварией" и хочу сделать это в третий раз со "Спартаком". Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок.

У Карреры есть план, который он сумел хорошо передать команде. Мы хорошо защищаемся, также у нас есть воля к победе - это то, что тренер до нас доносит, а мы стараемся показать на поле. Самое важное для всех нас - стать чемпионами. Такая команда, как "Спартак", всегда должна бороться за самые высокие места, в крайнем случае - за медали.