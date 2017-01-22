Сердар Таски: "Хочу остаться в "Спартаке" и выиграть чемпионат России"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что он хочет остаться в московском клубе, несмотря на ряд имеющихся у него предложений, в том числе и от турецких клубов. По словам 29-летнего игрока, есть вероятность, что во второй части сезона он начнет переговоры с руководством клуба о новом контракте.
– Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна, – приводит ТАСС слова Таски. – Да, у меня есть предложения, в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в "Спартаке" и выиграть с командой чемпионат России, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со "Штутгартом", с "Баварией" и хочу сделать это в третий раз со "Спартаком". Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок.
У Карреры есть план, который он сумел хорошо передать команде. Мы хорошо защищаемся, также у нас есть воля к победе - это то, что тренер до нас доносит, а мы стараемся показать на поле. Самое важное для всех нас - стать чемпионами. Такая команда, как "Спартак", всегда должна бороться за самые высокие места, в крайнем случае - за медали.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
че, навечно чтоли???
15:47 22 января
Seraffim
голос из Санкт-Петербурга Jean4. Рабы сами не решают уходить им от Хозяина или нет. 12:23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зато из бомжатни, только два пути - завершение карьеры, или Китай!
12:40 22 января
голос из Санкт-Петербурга
Jean4. Рабы сами не решают уходить им от Хозяина или нет.
12:23 22 января
Jean4
Вот жеж, никто уходить не хочет. Ромуло только не выдержал. )
11:57 22 января
aravir
Я так понял, ему в Спартаке захотелось остаться до конца карьеры.
11:24 22 января
xaris
Хороший защитник,нам пригодится!
10:49 22 января