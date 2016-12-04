Сердар Таски: "Глушаков голом "Амкару" доказал, что прибавил в технике"

Защитник "Спартака" Сердар Таски в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что никогда не представлял себя вне футбола. По словам 29-летнего немца, он пинал мяч везде, где только можно было и нельзя.

- Денис Глушаков как-то весело рассказывал, что в детстве часто после игры с друзьями в футбол возвращался домой без мяча, который оставался в школьном окне. Бабушка дома Денису говорила: "Как в окне? Сколько можно мячики эти уже покупать…"

- Интересная история про Дениса. (Улыбается.) Сколько себя помню, у меня всегда один футбол в голове. Откладывал все школьные принадлежности, забрасывал рюкзак, брал спортивную форму и бежал играть. Пинал мяч везде, где только можно было и нельзя. (Улыбается.) Порой, конечно, нашим соседям это не нравилось. Нас частенько ругали за это. Правда, не помню, чтобы что-то разбивал. Наверное, в то время у меня уже техника была на таком уровне, что всегда мог послать мяч туда, куда хотел. (Улыбается.)

- В отличие от Глушакова, вы имеете в виду?

- Ну, голом в ворота "Амкара" Денис показал, насколько прибавил в технике. (Улыбается.)