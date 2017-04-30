Сердар Таски: "До главной цели "Спартак" пока не дошел"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над ЦСКА (2:1) подчеркнул, что этот успех очень важен для команды и болельщиков, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Красно-белым для чемпионства осталось набрать 4 очка.

- До главной цели мы пока не дошли, это случится лишь тогда, когда соперники потеряют и математические шансы, - сказал Таски. - Но, естественно, это была очень важная победа как для нас, так и для наших болельщиков.

- ЦСКА начал активнее и создавал больше моментов. Вам пришлось перестроить игру?

- Да, стоит признать, что соперник классно начал. Забей они в том эпизоде - игра могла повернуться в другую сторону. Главное, что мы смогли вернуться в матч, действовали увереннее и во многих отрезках доминировали на поле.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" //

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