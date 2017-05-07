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Сердар Таски: "Чемпионы!"

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Защитник "Спартака" Сердар Таски выразил радость в связи с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Чемпионы! – написал на своей странице в Инстаграме Таски.

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Champions!!! Чемпионы!!! 🇷🇺🏆🎊🎉🎊🎉 @fcsm_official

Публикация от Serdar Tasci (@serdartasci5) Май 7 2017 в 11:47 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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