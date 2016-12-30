Семак возглавил "Уфу"

Как и предполагал "СЭ", Сергей Семак стал новым главным тренером "Уфы". Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. На этом посту тренер сменил Виктора Гончаренко, вернувшегося в ЦСКА.

Для Семака это будет первая самостоятельная тренерская работа. Ранее он трудился в штабе "Зенита" при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу, а также помогал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России.