12:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Семак возглавил "Уфу"

Сергей СЕМАК (справа) - в Уфе! Фото ФК "Уфа"
Сергей СЕМАК (справа) - в Уфе! Фото ФК "Уфа"
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Как и предполагал "СЭ", Сергей Семак стал новым главным тренером "Уфы". Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. На этом посту тренер сменил Виктора Гончаренко, вернувшегося в ЦСКА.

Для Семака это будет первая самостоятельная тренерская работа. Ранее он трудился в штабе "Зенита" при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу, а также помогал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России.

 

 

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3795-sergej-semak-glavnyj-trener-fk-ufa

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

Поздравляем, Сергей! Удачи и успехов.

12:23

MAYERICK

УДАЧИ!!!!!!!!!!!

12:20

199

А когда он успел ПРО получить?

12:20

oleg.bob

Это похвально!

12:18

serzheo

Вот так вот. Молодец. Только жаль из Зенита ушел.

12:12

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