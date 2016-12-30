Семак возглавил "Уфу"

Как и предполагал "СЭ", Сергей Семак стал новым главным тренером "Уфы". Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. На этом посту тренер сменил Виктора Гончаренко, вернувшегося в ЦСКА.
Для Семака это будет первая самостоятельная тренерская работа. Ранее он трудился в штабе "Зенита" при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу, а также помогал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России.
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Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3795-sergej-semak-glavnyj-trener-fk-ufa
spetrov
Поздравляем, Сергей! Удачи и успехов.
12:23
MAYERICK
УДАЧИ!!!!!!!!!!!
12:20
199
А когда он успел ПРО получить?
12:20
oleg.bob
Это похвально!
12:18
serzheo
Вот так вот. Молодец. Только жаль из Зенита ушел.
12:12