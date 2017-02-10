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Селихов – в воротах "Спартака" на матч с "Осиеком"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч с хорватским "Осиеком". С первых минут ворота красно-белых будет защищать Александр Селихов. На острие атаки сыграет Зе Луиш. Также стоит отметить появление в стартовом составе защитника Георгия Джикии. Матч "Спартак" – "Осиек" начнется в 19.00 по московскому времени.

"Спартак": Селихов, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Джикия, Глушаков (к), Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Ещенко, Комбаров, Хомуха, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Зуев, Давыдов, Луис Адриано.

Трансляция матча "Спартак" – "Осиек"

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Материалы REN-TV

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