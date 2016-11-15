Селихов ответил на вопрос Плетикосы, куда он перейдет: в "Зенит" или "Спартак"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в эфире передачи "Культ Тура" ответил на вопрос бывшего голкипера "Спартака" Стипе Плетикосы о своем будущем. Хорват специально записал свое обращение к коллеге по амплуа на видео. А ведущие программы нашли старую фотографию 2008 года, на которой видно, что Селихов подавал мячи на матче красно-белых с "Удинезе" в Кубке УЕФА.

– Привет, Саша, это Стипе Плетикоса. Ты классно мне подавал мячи, надеюсь, что в воротах стоишь не хуже. У меня есть один вопрос. Хочу узнать, если "Зенит" и "Спартак" предложат тебе контракты, кого ты выберешь?

– Если он поедет в один из этих клубов тренером вратарей, то я готов пойти за ним.