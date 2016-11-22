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Селихов – на 4,5 года в "Спартаке"

Александр СЕЛИХОВ (в центре) подписывает контракт с генеральными директорами клубов - "Амкара" Игоря РЕЗВУХИНА (слева) и "Спартака" Сергея РОДИОНОВА. Фото ФК "Амкар"
Александр СЕЛИХОВ (в центре) подписывает контракт с генеральными директорами клубов - "Амкара" Игоря РЕЗВУХИНА (слева) и "Спартака" Сергея РОДИОНОВА. Фото ФК "Амкар"
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Александр СЕЛИХОВ пытается парировать удар кого-то из хозяев.Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?

"Амкар" и "Спартак" достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России голкипер пермяков Александр Селихов продолжит свою карьеру в составе столичного клуба, проинформировали пресс-службы обоих клубов.

22-летний вратарь заключил контракт на 4,5 года. Договор вступает в силу 6 декабря 2016 года. До этого времени Селихов остается игроком "Амкара", сообщает официальный сайт уральцев.

Селихов защищает цвета "Амкара" с 2014 года. За это время он провел 37 матчей в премьер-лиге. В этом сезоне из 14 игр в премьер-лиге в восьми он оставил свои ворота в неприкосновенности. Селихов – голкипер молодежной сборной России.

"Амкар" пожелал Селихову яркого продолжения карьеры в составе москвичей. "Спартак" отметил, что с 2006 по 2008 год вратарь занимался в школе красно-белых.

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КОММЕНТАРИИ (23)
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jpanin

Погнался за лукойловскими монетами ... а так играл бы да играл себе ...

18:01

Chibisov

Значит беленов или джанаев перейдет в зенит,а селихов еще не понятно как будет играть,одно дело в амкаре другое в спартаке,да и распиарили парня неимоверно,так то он обыкновенный вратарь не сильнее любого вратаря клуба второй восьмерки!

17:23

ascir

Реалист! - по Мише Кержакову не согласен. Он же играл в прошлом сезоне, когда Лодыгин пожарил. Миша - вратарь клуба из второй восьмёрки высшей лиги. Нынешний Анжи - его уровень. Миша хороший парень, питерский, все дела - но с таким вратарём чемпионом ни станешь, в ЛЧ ему делать вообще нечего, и даже плей-офф ЛЕ он не потянет. И возраст у него такой, что принципиально лучше он не станет. Вратарская проблема у Зенита стоит во весь рост.

17:13

BATAMAN

Жил был вратарь, а потом он перешел в Спартак.

17:08

Реалист!

Зенит ничего не потерял - там есть свой отличный вратарь Кержаков, которого цыган почему-то упорно не хочет ставить. У Селихова , как для его юного возраста, уже есть много позитивных моментов. Но для успешной работы в Спартаке Саше нужно добавлять, старого багажа не хватит.

17:04

crazysun78

а кто у СМ в молодежке в воротах????

17:03

RW.irk

Каррера ещё заявление не подал в связи с этим событием?...

17:01

spetrov

...Так что для него переход в Спартак в 22 года - это действительно шаг наверх. Где-то даже аванс от судьбы. Другой вопрос, сможет ли он его использовать.

16:55

spetrov

karlikf1, парни, вы немножко забываете, к.м.к, что Спартак - это все-таки Спартак, в который второй раз могут и не позвать. Да и для многих клуб - всего лишь место работы, не более.

16:52

EVIL915

karlikf1 - в его 22 футбол уже не на первом месте///======== На 1000% согласен! Та молодёжь, у которой был футбол на первом месте либо зарубеж уехала на меньшие зарплаты, либо сменили гражданство и выступают за другие сборные! Не хотят у нас юноши "перспективные" РАБОТАТЬ!

16:42

AloneStranger

Alex.S и запретить ему играть против Спартака во 2 круге. ---- И в обязательном порядке потребовать поставить его против Спартака

16:36

spetrov

Alexey86, по идее вполне нормальный вариант для всех сторон. На мой скромный взгляд.

16:33

karlikf1

Чего вы тут усераетесь-то! Кто-то выбирает футбол, а кто-то деньги. Сдаётся мне, что для этого Селихова в его 22 футбол уже не на первом месте. Вот и вся философия.

16:33

blue-white!

Вот дурень...Письяков №2!

16:30

Alex.S

Alexey86, и запретить ему играть против Спартака во 2 круге. Это будет лучший вариант.

16:19

Alexey86

В идеале отдать его обратно в Амкар в аренду до конца чемпионата, а со следующего чемпионата решить кто стоять должен - Ребров или Селихов.

16:17

budulay1974

Вот и я удивляюсь. Зачем нужно было продавать своего родного и тоже молодого перспективного вратаря Митрюшкина за копейки. И потом покупать за такие деньги Селихова????

16:15

П_о_в_а_р

Да уж, газ ныне не в цене. Спартаку приходится уступать вратаря, а самим с Лодыгиным оставаться.) З.Ы. Скоро Дзюбий обратно запросится.

16:14

Гаттузо зол!

Странно. Своего Митрюшкина выкинули, а Селихова взяли. Ну конспекты Сослана в помощь.

16:07

spetrov

Бонч Бруевич, тоже не совсем понятно. Вполне приличный вратарь у Спартака и так есть.

16:04

DAVI SVININU!

Загубил себе карьеру!

16:03

spetrov

А молодежку ЦСКА с победой в матче с Байером и досрочной победой в группе молодежной ЛЧ!

16:03

Бонч Бруевич

Зачем?

16:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ