Селихов – на 4,5 года в "Спартаке"

"Амкар" и "Спартак" достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России голкипер пермяков Александр Селихов продолжит свою карьеру в составе столичного клуба, проинформировали пресс-службы обоих клубов.
22-летний вратарь заключил контракт на 4,5 года. Договор вступает в силу 6 декабря 2016 года. До этого времени Селихов остается игроком "Амкара", сообщает официальный сайт уральцев.
Селихов защищает цвета "Амкара" с 2014 года. За это время он провел 37 матчей в премьер-лиге. В этом сезоне из 14 игр в премьер-лиге в восьми он оставил свои ворота в неприкосновенности. Селихов – голкипер молодежной сборной России.
"Амкар" пожелал Селихову яркого продолжения карьеры в составе москвичей. "Спартак" отметил, что с 2006 по 2008 год вратарь занимался в школе красно-белых.
jpanin
Погнался за лукойловскими монетами ... а так играл бы да играл себе ...
18:01
Chibisov
Значит беленов или джанаев перейдет в зенит,а селихов еще не понятно как будет играть,одно дело в амкаре другое в спартаке,да и распиарили парня неимоверно,так то он обыкновенный вратарь не сильнее любого вратаря клуба второй восьмерки!
17:23
ascir
Реалист! - по Мише Кержакову не согласен. Он же играл в прошлом сезоне, когда Лодыгин пожарил. Миша - вратарь клуба из второй восьмёрки высшей лиги. Нынешний Анжи - его уровень. Миша хороший парень, питерский, все дела - но с таким вратарём чемпионом ни станешь, в ЛЧ ему делать вообще нечего, и даже плей-офф ЛЕ он не потянет. И возраст у него такой, что принципиально лучше он не станет. Вратарская проблема у Зенита стоит во весь рост.
17:13
BATAMAN
Жил был вратарь, а потом он перешел в Спартак.
17:08
Реалист!
Зенит ничего не потерял - там есть свой отличный вратарь Кержаков, которого цыган почему-то упорно не хочет ставить. У Селихова , как для его юного возраста, уже есть много позитивных моментов. Но для успешной работы в Спартаке Саше нужно добавлять, старого багажа не хватит.
17:04
crazysun78
а кто у СМ в молодежке в воротах????
17:03
RW.irk
Каррера ещё заявление не подал в связи с этим событием?...
17:01
spetrov
...Так что для него переход в Спартак в 22 года - это действительно шаг наверх. Где-то даже аванс от судьбы. Другой вопрос, сможет ли он его использовать.
16:55
spetrov
karlikf1, парни, вы немножко забываете, к.м.к, что Спартак - это все-таки Спартак, в который второй раз могут и не позвать. Да и для многих клуб - всего лишь место работы, не более.
16:52
EVIL915
karlikf1 - в его 22 футбол уже не на первом месте///======== На 1000% согласен! Та молодёжь, у которой был футбол на первом месте либо зарубеж уехала на меньшие зарплаты, либо сменили гражданство и выступают за другие сборные! Не хотят у нас юноши "перспективные" РАБОТАТЬ!
16:42
AloneStranger
Alex.S и запретить ему играть против Спартака во 2 круге. ---- И в обязательном порядке потребовать поставить его против Спартака
16:36
spetrov
Alexey86, по идее вполне нормальный вариант для всех сторон. На мой скромный взгляд.
16:33
karlikf1
Чего вы тут усераетесь-то! Кто-то выбирает футбол, а кто-то деньги. Сдаётся мне, что для этого Селихова в его 22 футбол уже не на первом месте. Вот и вся философия.
16:33
blue-white!
Вот дурень...Письяков №2!
16:30
Alex.S
Alexey86, и запретить ему играть против Спартака во 2 круге. Это будет лучший вариант.
16:19
Alexey86
В идеале отдать его обратно в Амкар в аренду до конца чемпионата, а со следующего чемпионата решить кто стоять должен - Ребров или Селихов.
16:17
budulay1974
Вот и я удивляюсь. Зачем нужно было продавать своего родного и тоже молодого перспективного вратаря Митрюшкина за копейки. И потом покупать за такие деньги Селихова????
16:15
П_о_в_а_р
Да уж, газ ныне не в цене. Спартаку приходится уступать вратаря, а самим с Лодыгиным оставаться.) З.Ы. Скоро Дзюбий обратно запросится.
16:14
Гаттузо зол!
Странно. Своего Митрюшкина выкинули, а Селихова взяли. Ну конспекты Сослана в помощь.
16:07
spetrov
Бонч Бруевич, тоже не совсем понятно. Вполне приличный вратарь у Спартака и так есть.
16:04
DAVI SVININU!
Загубил себе карьеру!
16:03
spetrov
А молодежку ЦСКА с победой в матче с Байером и досрочной победой в группе молодежной ЛЧ!
16:03
Бонч Бруевич
Зачем?
16:03