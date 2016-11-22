Селихов – на 4,5 года в "Спартаке"

Александр СЕЛИХОВ (в центре) подписывает контракт с генеральными директорами клубов - "Амкара" Игоря РЕЗВУХИНА (слева) и "Спартака" Сергея РОДИОНОВА. Фото ФК "Амкар"

"Амкар" и "Спартак" достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России голкипер пермяков Александр Селихов продолжит свою карьеру в составе столичного клуба, проинформировали пресс-службы обоих клубов.

22-летний вратарь заключил контракт на 4,5 года. Договор вступает в силу 6 декабря 2016 года. До этого времени Селихов остается игроком "Амкара", сообщает официальный сайт уральцев.

Селихов защищает цвета "Амкара" с 2014 года. За это время он провел 37 матчей в премьер-лиге. В этом сезоне из 14 игр в премьер-лиге в восьми он оставил свои ворота в неприкосновенности. Селихов – голкипер молодежной сборной России.

"Амкар" пожелал Селихову яркого продолжения карьеры в составе москвичей. "Спартак" отметил, что с 2006 по 2008 год вратарь занимался в школе красно-белых.