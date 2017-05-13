Селихов дебютирует за "Спартак" в матче с "Амкаром"

Главные тренеры "Амкара" и "Спартака" огласили стартовые составы команд на очный матч в 28-м туре чемпионата России. Ворота москвичей будет защищать Александр Селихов, перешедший в "Спартак" минувшей зимой из "Амкара". Для голкипера эта встреча станет дебютной в официальных играх за новоиспеченного чемпиона России.
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гиголаев, Гол, Баланович, Гасилин, Бодул.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер.
"Спартак": Селихов, Боккетти, Кутепов, Джикия, Тигиев, Самедов, Глушаков, Ананидзе, Леонтьев, Мельгарехо, Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Песьяков, Ещенко, Комбаров, Таски, Маурисиу, Тимофеев, Попов, Зобнин, Промес, Фернанду.
splash174
Все правильно, нужно проводить ротацию, пробовать молодежь, главное, чтобы это все было не в ущерб качеству игры
14:08
Смерть сусликам
Пардон плохо состав посмотрел
13:56
Смерть сусликам
Как я понимаю капитан все веселиться и празднует, надо хотя бы нарколога вызвать, а то потеряем игрока.
13:55
kwazar312
Что опять случилось с Зе Луишем.
13:42