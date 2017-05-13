13:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Селихов дебютирует за "Спартак" в матче с "Амкаром"

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Главные тренеры "Амкара" и "Спартака" огласили стартовые составы команд на очный матч в 28-м туре чемпионата России. Ворота москвичей будет защищать Александр Селихов, перешедший в "Спартак" минувшей зимой из "Амкара". Для голкипера эта встреча станет дебютной в официальных играх за новоиспеченного чемпиона России.

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гиголаев, Гол, Баланович, Гасилин, Бодул.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

"Спартак": Селихов, Боккетти, Кутепов, Джикия, Тигиев, Самедов, Глушаков, Ананидзе, Леонтьев, Мельгарехо, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Песьяков, Ещенко, Комбаров, Таски, Маурисиу, Тимофеев, Попов, Зобнин, Промес, Фернанду.

Трансляция матча "Амкар" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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splash174

Все правильно, нужно проводить ротацию, пробовать молодежь, главное, чтобы это все было не в ущерб качеству игры

14:08

Смерть сусликам

Пардон плохо состав посмотрел

13:56

Смерть сусликам

Как я понимаю капитан все веселиться и празднует, надо хотя бы нарколога вызвать, а то потеряем игрока.

13:55

kwazar312

Что опять случилось с Зе Луишем.

13:42