Сельдяков правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 72-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" правильное решение принял Владимир Сельдяков, не назначив пенальти в ворота гостей. После удара Мийо Цакташа мяч попал зенитовскому защитнику в ногу, а затем от нее – в прижатую к груди руку. Никакого нарушения правил в данном эпизоде не произошло – судья поступил верно, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"