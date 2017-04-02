Сельдяков правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 72-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" правильное решение принял Владимир Сельдяков, не назначив пенальти в ворота гостей. После удара Мийо Цакташа мяч попал зенитовскому защитнику в ногу, а затем от нее – в прижатую к груди руку. Никакого нарушения правил в данном эпизоде не произошло – судья поступил верно, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)
teorver
Излучение АЕКа. Молодой человек, ваша доумочность видна по стилю вашего общения. Вам выкладывают только факты и цифры. А вы занимаетесь демагогией.
16:50
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
teorver . На самом деле так оно и есть. Зениту в этом сезоне дали семь - и Спартаку должны были дать шесть. /// Шесть? Да а чтож не шестнадцать-то для надежности, а? Шесть как-то мало совсем... Трындец, сколько же недоумков...
16:36
teorver
Сама по себе такая статистика ничего не может однозначно утверждать, конечно. Хотя очевидно, что если у двух команд показатели нахождения в атаке примерно одинаковые (а у Спартака и Зенита в этом сезоне они практически одинаковые - нахождение в штрафной, удары, передачи в штрафную и т.д.), то и показатели нарушений против них (и, соответственно, назначения пенальти) должны быть примерно одинаковые. На самом деле так оно и есть. Зениту в этом сезоне дали семь - и Спартаку должны были дать шесть. Это только стопроцентных шесть. А не тех, которые дали Зениту в матче с Ростовом, когда Кокорина уронили.
16:32
pushgun
Если бы не Кокорин, было бы 0:4!
16:30
pushgun
Вопреки - у тебя очень хорошее зрение)))) Как ты только это всё разглядел)))
16:29
pushgun
kwazar312 если посмотришь несколько последних матчей то на Дзюбе в каждом матче периодически висят по двое защитников и пенальти не ставятся, хотя по правилам должны быть. Болей за своих, но будь объективен!
16:28
kwazar312
а разве в ворота "Зенита" можно назначать пенальти,я думал,что в Думе был утвержден закон,что игроки "Зенита" не должны штрафоваться,если нарушают правила в своей штрафной площадке,потому-что "лучшая" команда всех времен и народов просто неспособна это делать.Это только Дзюбе разрешается заваливать и облакачиваться на защитников и забивать голя,к счастью,сегодня пенальти не понадобился,сразу забил...
16:19
shpasic
все пенальти завтра будут.
16:16
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Ржевский200 хрен с ней с рукой. почему не было пенальти за 5 минут до этого момента, когда Ломбертс в штрафной сбил рубинового? /// Потому что, хрюкайло позорное, есть такая штука, называется "чистый подкат". За него, как ни странно. не назначают пенальти. Такие странные правила...
16:12
Вопреки
Лучше по эпизоду Ломбертца выскажись, справедливый ты наш... Там пеналь чистый в ворота адм. ресурсных. Да и первый гол Дзюбы защитывать нельзя было, поскольку он положил руку на плечо Камболова и не дал тому выпрыгнуть, пригнув его к земле. Да разве правды в отношении зенитовских (да и ЦСКА со Спартаком) от этих "супер-экспертов" услышишь - НИКОГДА !!!
16:11
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Это вообще смешно! Как статистика пенальти может говорить о справедливости их назначения?? Вот в прошлом году в ворота евробалласта единственный пенальти был назанчен в последнем туре в ничего для них не значащем матче, хотя до этого было как минимум шесть моментов, где судья должен был назначить пенальти в ворота "Позора России", а в двух случаях еще и с удалением за фол последней надежды, почему об этом никто не вспоминает и не пишет статей?? Да и в этом году уже хватало таких моментов. но пишут только про то, ну как же это спартачку ни одного не дали? ай-ай-ай!... Очковтиратели позорные!!!
16:11
Ржевский200
хрен с ней с рукой. почему не было пенальти за 5 минут до этого момента, когда Ломбертс в штрафной сбил рубинового?
16:09
shpasic
а до 2010?
16:07
teorver
Надо не истерики разводить о прошлом, а цифры приводить. А цифры - они такие. С 2010 года Зенит бил 54 пенальти. ЦСКА - 44 пенальти. Спартак - 23 пенальти.
16:06
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
ravilius777 в каком году в ворота зенита бился пенальти в последний раз?? /// Ты не помнишь, свинья, сколько пенальти в ваши ворота назначили в прошлом, да и в этом году, и сколько было реальных ситуаций, когда судья должен был назначить пенальти?? Учитывая, сколько вам давали левых и сколько очевидных не ставили в ваши за эти годы, вы еще лет 20 не должны бить пенальти даже если нарушение было...
16:01
Floyd
Тут-то вряд ли кто спорить будет. А вот было ещё два гораздо более спорных момента.
15:59
ravilius777
в каком году в ворота зенита бился пенальти в последний раз??
15:56
besnebes1
Еще кроме Боброва видит что рука прижата к груди?
15:50