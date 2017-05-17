Сегодня в районе стадиона "Открытие Арена" ограничат движение

Движение транспорта в районе стадиона "Открытие Арена", где пройдет матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек", сегодня временно ограничат, информирует официальный сайт мэра Москвы. Встреча станет тестовой перед Кубком конфедераций. Во время игры отработают порядок взаимодействия организаторов, городских служб и правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и безопасности.

С 16:30 до 23:30 на Волоколамском шоссе запретят остановку транспортных средств, а также поворот налево для проезда к южному дублеру и далее к Проектируемому проезду № 5484 (в районе Тушинской площади). На участках южного дублера для автомобилистов ограничат въезд на Проектируемые проезды № 5219 и 5484.

На Волоколамском проезде будет предусмотрен поворот только направо – на северный дублер Волоколамского шоссе.

Волоколамский проезд и проезд Стратонавтов закроют для автомобилей – движение будет открыто только для аккредитованного транспорта.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов, Сходненского тупика запретят парковку, а также введут запрет остановки транспорта.

На Летной улице перекроют сквозные проезды к южному дублеру Волоколамского шоссе. Также запретят въезд на парковку перед ТЦ "Покровское-Стрешнево". Стоянку такси отменят.

Подземный пешеходный переход на ООТ "Канал имени Москвы" будет закрыт. Также предусмотрена отмена остановок общественного транспорта "Метро “Тушинская”" и "Клуб имени Чкалова".

Матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, 17 мая, начало – в 19:30."СЭ" проведет трансляцию встречи.