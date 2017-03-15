Сегодня суд рассмотрит вопрос о лишении Кокорина водительских прав

Мировой суд Тверского района Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, возбужденное после его езды по встречной полосе в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Форварду инкриминируется совершение административного правонарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль "Бентли". На водителя, которым оказался Кокорин, составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. Отмечается, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.