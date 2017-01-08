Себастьян Дриусси: "Конкретных предложений от "Спартака" не было"

Нападающий "Ривер Плейт" Себастьян Дриусси отметил, что старается не обращать внимания на трансферные слухи и хочет остаться в своей нынешней команде. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему аргентинцу со стороны "Спартака".

- Не было никаких конкретных предложений, я всей головой здесь, - приводит Ole слова Дриусси. - Я стараюсь отстраниться от подобных слухов. Если в будущем я получу предложение, которое будет выгодным для меня и для клуба, то буду только рад. Но сейчас я счастлив в "Ривере" и хочу выиграть Кубок Либертадорес с этой командой.